Laatste 100 kaarten beschikbaar voor Management Support Event!

Het team van Management Support is verrast door het hoge tempo waarmee aanmeldingen voor het Event op 16 november binnenstromen. Er zijn op dit moment nog honderd kaarten beschikbaar. Wil je deelnemen? Wacht dan niet te lang met aanmelden.

Door Vera Bot

De keuze van AI, artificial intelligence, als thema van het Event blijkt een schot in de roos. Uitgever Thijs van Pinxteren kijkt uit naar 16 november: ‘Het is geweldig om het straks met zo’n grote groep assistants over het topic AI te hebben. Het is een belangrijk onderwerp voor iedereen, zeker ook voor ondersteuners. AI wijst ons gelukkig niet alleen op de kwetsbaarheid van onszelf of onze baan, maar óók op de kansen die we hebben. Je kunt als assistant meer dan ooit het verschil maken.’

Die positieve insteek van samenwerking tussen mens en machine is de bottom line van het gehele kennis- en netwerkevenement. Want naast AI komt ook de mens volop aan bod, met onderwerpen als hybride werken, psychologische…