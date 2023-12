Laat Google Chrome minder RAM gebruiken

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Google Chrome laat je nu eindelijk minder RAM gebruiken door tabbladen sneller af te sluiten. Hiervoor hoef je maar één vinkje te zetten en wij laten zien welk. Wie Chrome gebruikt, heeft waarschijnlijk wel eens het ‘exorbitante’ geheugengebruik van de browser opgemerkt. Computers met 4 tot 8 GB RAM kunnen door dit hoge geheugengebruik soms geen andere programma’s openen zodra de webbrowser openstaat. Neem onze huidige Chrome-opstelling als voorbeeld – met vijf geopende tabbladen neemt de browser 1,8 GB werkgeheugen in beslag. In deze testcase gaat het zelfs nog om eenvoudige(re) webpagina’s, zoals Outlook, Trello en Google. Laat staan als we webpagina’s beginnen openen die meer RAM opslorpen. Heb jij hier ook last van? Dan heb je geluk: Google Chrome biedt tegenwoordig een functie om geheugen te besparen.

Stap…