‘Laagste balbezitpercentage ooit voor Ajax’

De wedstrijd tussen Brighton & Hove Albion en Ajax heeft donderdagavond enkele historische statistieken opgeleverd. Sinds databureau Opta de statistieken bijhoudt (april 2014), had Ajax nog nooit zo weinig balbezit in een wedstrijd: 35 procent.

Bij ESPN worden de statistieken besproken na de 2-0 nederlaag. “Zal ik met een statistiek beginnen om de wedstrijd samen te vatten?”, vraagt analist Kees Kwakman. “Akpom: 75ste minuut ingevallen, nul balcontacten. Eentje werd met buitenspel afgevlagd, dus die telde niet.” Presentator Jan Joost van Gangelen vult aan: “Ajax had 35 procent balbezit; sinds ze het bijhouden, in tien jaar tijd, is dat nooit gebeurd. De tegenstander van Ajax verstuurde 788 passes, nog nooit gebeurd in de afgelopen tien jaar.”



Kenneth Perez spreekt van ‘een volslagen kansloze nederlaag’. “Het was zo’n kansloze avond. Ook je eigen identiteit heb je totaal verloochend. Je kunt ook de wedstrijd ingaan door het…

