Kwetsbare ASMI is niet overdreven duur

Het aandeel ASM International NV (ASM) eindigde zwak hoger op 462 euro, wat neerkomt op een stijging van 0,5%.

Investtech: “Het aandeel is hiermee 19 van de laatste 24 dagen gestegen. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft marginaal de weerstand rond 455 euro verbroken en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Het aandeel is niet overdreven duur met een koers/winst van 25,4. Charttechnisch is het aandeel kwetsbaar.

