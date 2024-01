Kwetsbaarheid in Bitcoin geldautomaten van Lamassu opgelost

In een recente ontwikkeling heeft Bitcoin ATM-provider Lamassu Industries een ernstige kwetsbaarheid in zijn Bitcoin-geldautomaten verholpen. Deze kwetsbaarheid kwam aan het licht nadat een team van ethische hackers van IOActive volledige controle had verkregen over de apparaten, waarmee aanzienlijke beveiligingstekortkomingen aan het licht kwamen.

Meerdere kwetsbaarheden zijn ontdekt

In 2023 ondernamen beveiligingsonderzoekers van IOActive een poging om verschillende door Lamassu uitgegeven geldautomaten te kapen. Tijdens hun pogingen om toegang te verkrijgen tot de machines, ontdekten zij meerdere kwetsbaarheden die zij vervolgens wisten te misbruiken.

Volgens de chief technology officer van IOActive, Gunter Ollman, stelde de exploit aanvallers in staat om interacties met de gekaapte geldautomaten te bekijken en te manipuleren. Ollman benadrukte dat hackers door deze kwetsbaarheden BTC konden stelen direct vanuit de portemonnees van de gebruikers. Hij waarschuwde dat…