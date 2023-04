Top 5 Kunstmatige Intelligentie (AI) Cryptocurrencies in 2023

Nu de wereld zich richt op kunstmatige intelligentie aan de achterkant van het daverende succes van ChatGPT, is het niet meer dan logisch dat de cryptocurrency wereld dit voorbeeld volgt. Cryptocurrencies die AI integreren of voor verschillende doeleinden gebruiken zijn overal, dus is het niet meer dan terecht om uit te zoeken wat de beste op AI gebaseerde cryptocurrencies zijn om in 2023 in de gaten te houden.

1. SingularityNET

SingularityNET is een platform voor AI-ontwikkelaars om hun werken en ideeën te delen en te gelde te maken. Het is als een digitale kamer waar mensen kunnen samenwerken om nieuwe en betere AI-technologie te creëren. Door het makkelijker te maken voor mensen om hun werken te delen, hoopt SingularityNET AI-technologie toegankelijker te maken en de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve AI-toepassingen te helpen versnellen.

AGIX is het native token dat gebruikt wordt voor community governance, distributie en monetisatie van AI-diensten binnen het SIngularityNET ecosysteem. Eén AGIX kost momenteel €0, met een all-time high van €1 en een all-time low van €0.

2. The Graph

The Graph is een gedecentraliseerd systeem voor het indexeren en bevragen van gegevens dat een gestandaardiseerde en effectieve manier biedt om blockchaingegevens te benaderen en te ordenen. Vergelijkbaar met hoe zoekmachines gegevens van het web halen en tonen, stelt het ontwikkelaars in staat om snel gegevens van talloze blockchains te benaderen en te bevragen.

De Graph Network Token (GRT) is het native token van het netwerk. Op het moment van schrijven kost het €0, waarbij de hoogste en laagste prijs van GRT respectievelijk €3 en €0 zijn.

3. Fetch.ai

Fetch.ai maakt gebruik van de fusie van blockchain en kunstmatige intelligentie om autonome economische agenten (AEA) te ontwikkelen die in staat zijn complexe taken uit te voeren, zoals het delen van informatie, besluitvorming en het optimaliseren van toeleveringsketens. Het streeft naar een gedecentraliseerde digitale economie om interacties en waarde-uitwisseling tussen mensen, bedrijven en robots te vergemakkelijken.

De native token en het belangrijkste ruilmiddel voor Fetch.ai is de Fetch.ai token (FET), die momenteel op €0 wordt verkocht met een all-time high en low van €1 en €0.

4. Ocean Protocol

Ocean Protocol (OCEAN) is een cryptocurrency en blockchainproject dat een gedecentraliseerde gegevensuitwisseling wil creëren voor AI-toepassingen. Het stelt gegevenseigenaren in staat hun gegevens te verkopen en te gelde te maken met behoud van privacy en data-eigendom. Het platform stelt ontwikkelaars in staat om AI-toepassingen en -diensten te maken met behulp van de gegevens die op het netwerk beschikbaar zijn. Daarnaast maakt het de ontwikkeling van nieuwe datamarktplaatsen en datagedreven bedrijfsmodellen mogelijk.

OCEAN wordt gebruikt voor betaling op het netwerk en stimuleert deelnemers om gegevens bij te dragen, AI-diensten te leveren en transacties op het netwerk te valideren. Het kost momenteel €0, met een all-time high en low van respectievelijk €2 en €0.

5. Numerai

Numerai (NMR) is een cryptocurrency– en blockchainproject dat een door kunstmatige intelligentie aangedreven gedecentraliseerd hedgefonds wil bouwen. Het maakt gebruik van machine learning algoritmes om de beurskoersen te voorspellen en zo rendement te genereren voor beleggers. Een netwerk van datawetenschappers wedijvert om de meest accurate modellen te maken door voorspellingen te doen.

Om deel te nemen aan inzetten op voorspellingen, betalingen en beloningen voor deelnemers aan toernooien, moet je NMR bezitten, wat momenteel €20 kost, met een all-time high van €154 en een all-time low van €2.

AI Crypto’s kunnen groeien naarmate de integratie van AI toeneemt

Kunstmatige intelligentie (AI) geeft vorm aan de toekomst van de mensheid.

Grondig onderzoek doen en voorzichtigheid betrachten voordat je een investeringsbeslissing neemt is echter essentieel. Als je de huidige prijzen van de native tokens van de besproken projecten analyseert en vergelijkt met hun hoogte- en dieptepunten aller tijden, wordt het duidelijk dat de prijzen een aanzienlijke volatiliteit en onvoorspelbaarheid vertonen.

Hoewel dergelijke schommelingen kansen kunnen bieden voor snelle winsten, kunnen ze ook leiden tot aanzienlijke verliezen. Inzicht in de risico’s is dus cruciaal voor het nemen van weloverwogen beleggingsbeslissingen. Geduld en zorgvuldige overweging zijn de sleutel tot het bereiken van succes op lange termijn in de dynamische wereld van crypto AI investeringen.