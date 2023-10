Kunnen opkomende markten ook zonder China?

Kate Lin: Welkom bij Morningstar. Is het fair om de wereldwijde economische reus die China is een emerging market te noemen? Die vraag is recentelijk vaak gesteld.

Voor Jason Hsu, oprichter en CIO van Rayliant Global Advisors, is het antwoord nee. Hij is hier om ons te vertellen waarom zijn fondsen China hebben losgekoppeld van hun emerging market mandaat.

Jason, dank je wel dat je bij ons bent. Om te beginnen, hoe is China’s weging en invloed in een EM portefeuille veranderend over de jaren?

Jason Hsu: Helemaal in het begin was China een relatief kleine allocatie in de bredere opkomende markten. Maar naarmate het BBP van China met bijna dubbele cijfers groeide, is het in de loop van de tijd bijna 50% van het mandje in opkomende markten geworden. Dat betekent dat als China een goed jaar heeft, de opkomende markten een geweldig jaar hebben, maar dat als China een slecht jaar heeft, de opkomende markten ook naar beneden worden getrokken.

Je kunt China binnen de opkomende markten…

Lees verder bij www.morningstar.nl