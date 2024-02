Kunnen Alonso langer aan ons binden

Na een succesvol eerste jaar samen heeft Krack er nooit een geheim van gemaakt dat hij hoopt op een langere samenwerking met Fernando Alonso. De F1-kampioen van 2005 en 2006 bezorgde het team uit Silverstone maar liefst acht podiumplaatsen en was goed voor 206 van de 280 punten. Alonso zelf heeft aangegeven dat Aston Martin zijn prioriteit is als hij langer door wil in de Formule 1, maar stelde zich ook open voor andere teams door te benadrukken dat hij straks de enige wereldkampioen van het veld is die beschikbaar is doordat zijn contract dit jaar afloopt.

Het leken vanzelfsprekende contractonderhandelingen te worden, totdat het nieuws naar buiten kwam dat Lewis Hamilton in 2025 van Mercedes naar Ferrari verkast. Het silly season is daardoor al vroeg begonnen, aangezien Alonso al in verband is gebracht met dat zitje. Dat het zo vroeg zou gebeuren, had Krack niet verwacht. “We wisten altijd al dat het een spannend jaar zou worden met veel geruchten”,…