‘Kudus is van naam veranderd en bleek opeens 5 jaar jonger’

Valentijn Driessen heeft het vermoeden dat de officiële leeftijd van niet klopt. De buitenspeler van West Ham United is 23 jaar, maar zou volgens Driessen in het verleden van naam zijn veranderd en toen ‘ineens’ vijf jaar jonger te zijn geworden.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf wordt de start van Kudus bij zijn nieuwe club West Ham United besproken. Hij heeft geen vaste basisplaats, maar maakte woensdag als basisklant wel een fraai doelpunt tegen Arsenal in de gewonnen EFL Cup-wedstrijd (3-1). Het leverde de ex-Ajacied de nodige complimenten op in de Engelse pers, maar Driessen is nog niet overtuigd.



“Kudus zit meestal op de bank en mag dan meedoen in de League Cup. Ik kreeg van de week te horen dat hij heel veel moeite heeft om aan te haken bij het hele hoge tempo van West Ham”, aldus de journalist.

Driessen zet vervolgens vraagtekens bij de officiële leeftijd van de Ghanees international. “Hij is ooit van naam veranderd en…

