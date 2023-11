Krimp in Amerikaanse industrie

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse industrie is in november licht gekrompen, terwijl de dienstensector in de Verenigde Staten juist iets harder groeide. Dit bleek vrijdag uit voorlopige cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie verslechterde van 50,0 in oktober naar 49,4 deze maand. Dit is de laagste stand in drie maanden.

De index voor de dienstensector steeg van 50,6 naar 50,8, de hoogste stand in vier maanden.

Hiermee kwam de samengestelde inkoopmanagersindex in november uit op 50,7, gelijk aan de stand in oktober.

Econoom Sian Jones van S&P Global wees op de aanhoudende zorgen over de wereldwijde economische vraag en hoge rentetarieven.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.

