‘Kreeg brief van die man thuis’

Maxime Meiland bracht eerder dit jaar een biografie uit. In ‘Maxime: Misbruikt, ontspoord en nu… gelukkig’ vertelt de ‘Chateau Meiland’-ster haar openhartige levensverhaal.

Maxime Meiland werd als tiener slachtoffer van sexting, waardoor ze in de drank vluchtte. Op haar vijftiende werd Maxime verkracht door een ex-gevangene. Maxime kreeg na de lancering van het boek te maken met negatieve reacties. Zo beweerden sommigen dat ze het verhaal over het misbruik uit haar duim had gezogen.

Maxime is erg geschrokken van de nare reacties. Het zorgde voor een terugslag; Maxime begon opeens erg aan zichzelf te twijfelen. ‘Heb ik het niet overdreven, heb ik het niet erger gemaakt in mijn hoofd’, begon ze zich plots af te vragen.

“Ik kreeg op een gegeven moment zelfs een brief van hem thuis. Van de man in kwestie”, vertelt Maxime in ‘Open Casa’ aan Robbert Rodenburg. “Die had een brief geschreven en die naar het pension gebracht en naar mijn ouders thuis.”

“Toen werd ik heel…