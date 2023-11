Krapte op arbeidsmarkt daalt naar laagste niveau sinds eind 2021

Leestijd: 2 minuten

De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt, die al geruime tijd aanhoudt, is in het afgelopen kwartaal enigszins afgenomen. Het aantal vacatures per werkloze heeft het laagste punt bereikt sinds eind 2021, toen de coronacrisis een aanzienlijke impact had op de werkgelegenheid.

Volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen blijft het personeelstekort echter uitzonderlijk groot, met cijfers die sinds de jaren zeventig niet meer zijn gezien, en is er nog geen sprake van een duidelijke kentering.

Van Mulligen suggereert dat de afname deels te wijten kan zijn aan bedrijven die stoppen met zoeken naar nieuw personeel en in plaats daarvan andere manieren vinden om het tekort aan te pakken, in plaats van daadwerkelijk meer werknemers te vinden. Het aantal werklozen steeg in vergelijking met het vorige kwartaal met 16.000.

In het onderwijs nam het personeelstekort toe met 2.000 vacatures, tot een totaal van 14.000. Ook in het openbaar bestuur en de handel was…