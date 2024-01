Krachtig ‘Nee’ zeggen op een directe en vriendelijke manier

Als Support Professional wordt er vaak een beroep op je gedaan om ‘even’ een extra taakje op te pakken. Hoewel je altijd je best doet om te helpen, is het soms gewoon echt niet haalbaar om nog meer verantwoordelijkheden op je te nemen. In dit artikel bespreken we hoe je op verschillende manieren Nee kunt zeggen op een directe en toch ook vriendelijke manier.

1. Direct en duidelijk

Soms kan je maar beter gewoon heel duidelijk zijn: rechttoe rechtaan. Zo laat je geen ruimte voor misverstanden.

Nee, dat gaat helaas niet lukken.

Nee, dat past niet in mijn agenda.

Nee, maar toch bedankt.

En als iemand vraagt waarom niet, dan is het belangrijk om eerlijk en transparant te antwoorden.

Ik begrijp dat je wilt weten waarom ik nee zeg. De reden hiervoor is [uitleg van de reden]. Ik hoop dat je mijn beslissing kunt respecteren.

Helaas kan ik kan ik je niet helpen vanwege [uitleg van de reden]. Ik hoop op je begrip.

Door direct en openhartig te zijn over de reden achter je…