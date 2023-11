KPN’s positieve winstwaarschuwing – CashCow.nl

Het gaat goed met de uitrol van glasvezel door KPN.

KPN had als doel om in 2023 minstens 50% van de Nederlandse huishoudens op glasvezel aangesloten te hebben. Dat heeft het telecombedrijf ruimschoots gehaald. Inmiddels kan 55% van de Nederlandse huishoudens over glasvezelverbinding beschikken. Deze uitspraak kan worden gezien als een verkapte positieve winstwaarschuwing. Het is dus positief voor de ontwikkeling van omzet en resultaat.

KPN wil dat de omzet moet tot 2027 met 3% groeit, de ebitda met 2% en de vrije kasstroom met 7%.

Het aandeel noteert 3,19 euro. Een aanval op 3,30 mag worden verwacht.

