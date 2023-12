KPN wachten met kopen – CashCow.nl

Het aandeel Koninklijke KPN NV (KPN) was 0,7% lager met een slotnotering van 3,15 euro.

Het aandeel is niet op een lagere koers gesloten sinds 24 oktober. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is technisch gezien negatief voor de middellange termijn. Totaal werd er gekocht en verkocht voor ongeveer 181 miljoen euro in het aandeel, wat overeenkomt met zes keer de gemiddelde omzet per dag.

Ik denk dat beleggers een mooi koopmoment moeten afwachten om het aandeel op te pakken.

