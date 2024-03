KPN mag Youfone overnemen | Analist.be

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft KPN een vergunning om Youfone over te nemen. De ACM deed uitvoerig onderzoek naar de gevolgen van deze overname voor de markt voor mobiele telecommunicatiediensten. Uit het onderzoek blijkt dat de concurrentie als gevolg van de overname niet zal verminderen omdat er geen belangrijke concurrentiekracht wegvalt en er voldoende andere aanbieders zijn die concurrentiedruk blijven uitoefenen.



KPN en Youfone leveren allebei mobiele telecommunicatiediensten aan consumenten en zakelijke eindgebruikers. Youfone is een kleine maar snel groeiende aanbieder van scherp geprijsde mobiele telefoonabonnementen aan met name consumenten. Dat zijn zogeheten no frills-abonnementen. Youfone heeft geen eigen netwerk en maakt gebruik van het mobiele netwerk van KPN .