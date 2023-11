KPN boekt meer winst

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het derde kwartaal meer winst geboekt, terwijl de outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. Dat maakte het telecombedrijf woensdag voorbeurs bekend.

“We blijven positieve resultaten behalen dankzij onze huidige ‘Accelerate to Grow’-strategie met duurzame omzetgroei uit diensten in alle segmenten”, aldus CEO Joost Farwerck. De omzet uit vaste diensten voor consumenten keerde terug naar groei en de omzet uit mobiele diensten bleef groeien. “Wederom dankzij een solide instroom op zowel vast als mobiel en het doorvoeren van een inflatiecorrectie op breedband in juli”, aldus de topman.

De inkomsten uit de zakelijke diensten noemde Farwerck “onveranderd goed”, met een “sterke bijdrage” vanuit het mkb.

De nettowinst steeg met 6,5 procent naar 224 miljoen euro. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op een winst van 200 miljoen euro. De winst steeg dankzij een hogere operationele winst, maar dit werd deels tenietgedaan door hogere…