KPN biedt een potentie van 44%

Het aandeel Koninklijke KPN NV (KPN) steeg met zoveel als 3,1% en eindigde op 3,25 euro.

Investtech: “We moeten terug naar 22 november 2021 om een even grote stijging te vinden. Toen steeg het aandeel met 3.7%. De omzet was bovendien hoog. Totaal werd er gekocht en verkocht voor ongeveer 202 miljoen euro in het aandeel, wat overeenkomt met vier keer de gemiddelde omzet per dag. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, maar heeft de weerstand rond 3.22 euro verbroken.”

Fundamenteel wordt de stijging gedreven door de kwartaalcijfers en vooral de versnelde uitrol van het netwerk voor snel internet, dat wijst op aanhoudende groei.

Rond de 3,30 ligt een weerstand. Charttechnisch lijkt een doorbraak mogelijk. Daarna kan de koers stijgen naar 4,70 euro. Dat betekent een potentie van 44%.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!