koopwoning blijft onbetaalbaar voor single Jan Modaal

Voor het tweede jaar op rij is de kans voor alleenstaanden met een modaal inkomen om een betaalbare koopwoning te vinden vrijwel nihil, meldt De Hypotheker na onderzoek. “De situatie voor Jan Modaal is nauwelijks veranderd doordat de gestegen hypotheekrente de inkomensstijging tenietdoet.”

Slechts 1,1 procent van het totale huizenaanbod is volgens de hypotheekorganisatie toegankelijk voor deze groep. De situatie voor tweeverdieners met een modaal inkomen is wel duidelijk verbeterd in vergelijking met vorig jaar. “Terwijl in 2022 slechts 20,2 procent van de te koop staande woningen voor hen beschikbaar was, is dat nu 24,4 procent”, aldus de onderzoekers.

Het modale inkomen is door het Centraal Planbureau (CPB) voor dit jaar vastgesteld op 41.500 euro. Met zo’n salaris kun je als alleenstaande bij een gemiddelde 10 jaarsrente van 4,3 procent een hypotheek krijgen van ongeveer 171.000 euro.

