Koop-alles is voorbij – CashCow.nl

De ‘koop-alles’ fase als het gaat om halfgeleideraandelen is voorbij, aldus de wekelijkse grafiek van vermogensbeheerder Fidelity International.

Beleggers in de sector dienen twee zaken in de gaten te houden nu de aandelenkoersen van halfgeleiders stijgen. Ten eerste is de huidige stijging bijna volledig te danken aan de prijsstijging van halfgeleiderproducten en niet aan toenemende verkopen. Ten tweede zijn de kapitaaluitgaven bij veel bedrijven in de halfgeleidersector de afgelopen maanden tot recordhoogte gestegen, wat zorgen baart over overcapaciteit.

Toch denkt Fidelity dat deze zorgen de komende kwartalen afnemen. De vooruitgang in kunstmatige intelligentie-technologie voedt namelijk het langetermijnoptimisme over de halfgeleiderindustrie door de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en een stijgende vraag naar smartphones, pc’s en servers.

Over de overcapaciteit hoeven beleggers zich niet al te druk…