Koninklijke Voetbalbond onderzoekt lek onder scheidsrechters

De algemeen directeur van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, Piet Vandendriessche, is opzoek naar het lek onder zijn scheidsrechters of zijn personeel. Onlangs verscheen er een rapport over verschillende onderzoeken naar scheidsrechters. Welke scheidsrechter had het vaakst de juiste beslissing gemaakt, en welke juist helemaal niet? Door het lek viel alles te lezen.

Inmiddels moet er een extern bedrijf aan te pas komen om uit te zoeken wie de rapporten met VAR-beslissingen, club-per-club-fouten en scheidsrechtersbulletins liet uitlekken. Dit externe bedrijf heeft de opdracht gekregen om ieders computers en mobiele telefoons te controleren, om uit te zoeken waar het lek vandaan komt. Het rapport verscheen in Het Nieuwsblad, een dagblad in België.



De publicatie van de geheime gegevens zorgde voor een schokgolf onder de Belgische arbitrage. Veel van deze scheidsrechters hebben het idee dat het lek bedoeld was om de reputatie van sommigen te…