Koningin Máxima kiest voor adoptie: “Hebben het steeds moeilijker in Nederland”

Koningin Máxima is een gekroonde engel. Op de Instagram van het Koninklijk Huis laat ze weten drie egels te hebben geadopteerd, want “die hebben het steeds moeilijker in Nederland.”

Verzwakte egels

Op de foto op Instagram poseert Máxima met een stekelig knaap in haar vorstelijke jatten. Ze schrijft erbij dat de prikmuizen het ontzettend moeilijk hebben in het huidige Nederland. “Door warme zomermaanden zitten de wormen dieper in de grond en zijn er minder kruipende insecten. Bij egelopvangen komen de laatste jaren steeds meer zieke, verzwakte of aangereden egels binnen. Ook het leefgebied van de egel is kleiner geworden door bebouwing en toenemend verkeer.”

Adoptie

Ze heeft daarom drie egels geadopteerd en deze uitgezet in de tuin van Paleis Huis ten Bosch. “De tuin en het bosgebied bieden door de vele diverse planten en struiken voldoende eten en ruimte voor de egels.”

Serotonine-boost gegarandeerd…