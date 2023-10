Komt vandaag de eerste Bitcoin ETF in Amerika?

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) staat op 13 oktober voor een cruciale deadline: reageren op een uitspraak waarbij in het voordeel van Grayscale Investments is beslist. Door deze uitspraak is de SEC nu verplicht om de aanvraag van Grayscale voor een spot Bitcoin-fonds opnieuw te bekijken.

In reactie op deze beslissing kan de SEC kiezen uit drie mogelijke stappen: in beroep gaan bij het Amerikaanse Hooggerechtshof, het Appeals Court vragen de uitspraak te heroverwegen of de aanbeveling van de rechtbank uit augustus naleven door de aanvraag voor de omzetting van de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) naar een spot Bitcoin ETF grondig te evalueren.

Mogelijk uitstel door SEC ondanks onwaarschijnlijk beroep

In een bericht van 12 oktober gaf Bloomberg ETF-analist Eric Balchunas aan dat de kans aanzienlijk groot is dat de SEC niet in beroep zal gaan:…