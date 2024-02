Koerssprong Vestas na record aan nieuwe orders

De Deense windturbinefabrikant Vestas heeft indruk gemaakt op beleggers met zijn jaarcijfers en op de beurs van Kopenhagen maakte het aandeel op woensdag een koerssprong van 6%.

Hoewel de verwachtingen hooggespannen waren nadat Vestas (VWS) eerder een aantal grote orders in het vierde kwartaal had gemeld, wist de Deense windturbinefabrikant beleggers te verrassen met een recordaantal nieuwe orders.

“Vestas heeft een geweldig vierde kwartaal achter de rug, met een recordaantal nieuwe orders en een sterke verbetering van de winstgevendheid”, zegt Matthew Donen, Morningstar’s aandelenanalist die Vestas volgt. Hij laat de schatting van de reële waarde onveranderd op 197 Deense kronen, ook na de stijging van de aandelenkoers op woensdag.

Vestas maakt weer winst

Dankzij de hogere verkoopprijzen voor zijn windturbines is het bedrijf in de afgelopen twee kwartalen weer winstgevend geworden, wat leidde tot een operationele winst van €231 miljoen (een EBIT-marge van 1,5%) over heel…

