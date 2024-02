Koerssprong Adyen door sterke groei in tweede halfjaar

De resultaten van Adyen (ADYEN) zijn in het tweede halfjaar op alle punten sterk verbeterd ten opzichte van het eerste halfjaar. Zowel omzet, betalingsvolume als operationele winst stegen.

De omzet van de Nederlandse betalingsverwerker steeg in het tweede halfjaar met 23% naar €887 miljoen en het verwerkte betalingsvolume met 29% naar €544 miljard, vergeleken met de tweede helft van 2022. De operationele winst (EBITDA) steeg met 14% naar €423 miljoen.

Die cijfers zijn beter dan analisten vooraf hadden verwacht. Jefferies noemt de cijfers “een opluchting” en geruststellend voor de doelen op de langere termijn.

Beleggers zijn ook positief, want het aandeel Adyen maakt direct na opening op de Amsterdamse beurs een koerssprong van 16% op €1.370.

Een van de grote zorgen vorig jaar was de ontwikkeling in Noord-Amerika, eerder bestempeld als belangrijkste groeimarkt, waar de groei achterbleef bij de ambities. In het tweede halfjaar was het volgens Adyen de snelst groeiende…

