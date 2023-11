Koersreactie Applied Materials lijkt overtrokken

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden









Applied Materials , sectorgenoot van ‘onze’ chippers ASML , ASM International , Besi en NXP, publiceerde gisterenavond kwartaalcijfers in lijn met de positieve verwachting. Toch daalde het aandeel in de nabeurshandel met maar liefst 7% door een bericht van Reuters, dat een schending van de restricties op export naar China suggereerde. Deze koersreactie lijkt overtrokken.





Applied Materials , Hoofddorp, Nederland







Kwartaalcijfers leveren nieuwe records





Over de nieuwe kwartaalcijfers van Applied kunnen we kort zijn. Zowel de omzet ($6,72 miljard) als de winst ($2,12 per aandeel) kwamen uit aan de bovenkant van de eigen verwachting. Applied rondde ook boekjaar 2023 af. Door een…