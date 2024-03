Koerspotentie Van Lanschot Kempen 6,0%

Het aandeel Van Lanschot Kempen N.V (VLK) ontwikkelde zich positief en steeg 1,6% naar een slotstand van 32,30 euro.

Investtech: “Het aandeel is niet hoger gesloten sinds mei 2006. Het aandeel is hiermee 13 van de laatste 17 dagen gestegen. De afgelopen maand is het aandeel 18,3% gestegen. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 28,60 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Verwachtingen analisten

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!