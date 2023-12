Koersdoel Alfen – CashCow.nl

Het aandeel Alfen NV (ALFEN) ontwikkelde zich positief en steeg 1,7% naar een slotstand van 56,24 euro.

Het aandeel is niet hoger gesloten sinds 22 augustus. Het aandeel is hiermee tien van de laatste 12 dagen gestegen. De afgelopen maand is het aandeel 25,7% gestegen. Investtech: ”Technisch ziet het er echter niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

En wat denken de fundamentele analisten?

