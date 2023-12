Koersdoel AF-KLM is veel te laag

Het aandeel Air France-KLM (AF) steeg aanzienlijk met 9,0% en sloot op 13,29 euro.

Investtech: “We moeten terug naar 9 maart 2022 om een even grote stijging te vinden. Toen steeg het aandeel met 9,3%. Het aandeel genereerde een koopsignaal met een toenemend handelsvolume bij de doorbraak van de weerstand bij 12,74 euro in een omgekeerd-kop-schouder patroon. Een verdere stijging tot 15,02 euro in de loop van drie maanden is waarschijnlijk.”

Air France-KLM CEO Ben Smith heeft gezegd dat een deel van de capaciteit van Air France zal worden gebuikt voor vluchten op Noord-Afrika en een andere deel zal worden overgedragen aan Transavia.

Het koersdoel van analisten ligt tegen de 16 euro. Charttechnisch is dat aan de lage kant. Beleggers zouden in het aandeel kunnen stappen voor een vlucht naar 28 euro.

