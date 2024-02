Koersdaling ING overdreven, past niet bij prognose

Het aandeel ING is donderdag hard onderuitgegaan na de publicatie van het kwartaalbericht met een verlies van 8.7% op 12,03 euro. De cijfers over Q4 zijn mooi, maar de vooruitzichten vallen tegen.

De reactie op de cijfers van ING duidt dat groei momenteel de drijfveer is van beleggers. ING waarschuwt voor 2024 voor iets lagere baten dan de 22,6 miljard euro over 2023. Let vooral op dat ‘iets’. Dat lijkt de marktreactie niet te rechtvaardigen.

ING publiceerde een kwartaalwinst van 0,45 euro tegen 0,30 euro een jaar geleden en een verwachting van 0,44 euro.

Analisten verwachten voor de komende 12 maanden een mediaan-koers van 16,35 euro. Mediaan is de gemiddelde waarneming in een reeks; het is niet de gemiddelde taxatie.

Op 11,80 ligt een historische steun. Technische steun ligt op 10,30 euro en 8,65 euro. Zware toppen liggen rond 13,60 euro.

