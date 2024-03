Koersdaling ArcelorMittal past niet bij visie analisten

Het aandeel ArcelorMittal SA (MT) eindigde op 24,04 euro na een daling van 1,2%.

Investtech: “Het aandeel verbrak hiermee de eerdere top van 17 januari en bereikte een nieuwe laagste jaarkoers. Het aandeel doorbrak de steun bij 24,09 euro in een dubbele-top patroon. Dit genereerde een verkoopsignaal en een verdere daling tot 21,94 euro in de loop van drie maanden is waarschijnlijk.”

De koersdaling past niet bij de verwachtingen van analisten.

