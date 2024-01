Koerscorrectie Bitcoin weer steeds meer in zicht: De oorzaken

De koerscorrectie Bitcoin komt weer in zicht. Gisteren is de koers met 5% gedaald. Dit mede door het uitstel van de goedkeuring op de ETFs. De dip van 5% komt uitgerekend op de dag van het 15 jarige bestaan van bitcoin en hier blijft het waarschijnlijk niet bij. Mocht het zo door blijven gaan als nu, dan zou dit bitcoin terug kunnen brengen in het prijskanaal van $36.000 en $38.000, wat neerkomt op een daling van ongeveer 20%.

Kritiek van Peter Schiff

Peter Schiff is een bekend criticus van bitcoin (BTC) en juist voorstander van goud. Hij heeft onlangs zijn zorgen geuit over de mogelijke gevolgen van de introductie van de bitcoin exchange-traded fund (ETF) in de VS. De analist verwacht namelijk dat de bitcoin koers een grote crash zal maken na de goedkeuring van een spot bitcoin-ETF.

Schiff is CEO van Euro Pacific Capital en staat erom bekend om dat hij een nogalĀ sceptische kijk heeft op bitcoin. Hij uit dan ook vaak publiekelijk zijn twijfels over de waarde ervan. In een recente…