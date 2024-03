Koers Dell verdrievoudigd: is het aandeel nog…

Het aandeel Dell Technologies (DELL) is bezig aan een monsterrally, voortbordurend op het enthousiasme van beleggers over technologieaandelen die kunnen profiteren van de breed gedragen opwinding over kunstmatige intelligentie.

Dit jaar tot dusver is de aandelenkoers van Dell met 48,9% gestegen (alleen al in de afgelopen maand 31%), volgend op een koerswinst van 93,8% in 2023. Dat brengt de rally over de afgelopen 12 maanden op maar liefst 213,3%. Nu het aandeel voor ongeveer $110 van eigenaar wisselt, heeft deze snelle klim de pc- en datacenter-bouwer op ruwweg het dubbele gebracht van zijn vorige piek van circa $56 begin 2022.

De katalysator voor de rally was optimisme over de verkoopcijfers van Dell’s AI-servers, die gebruikmaken van de krachtige grafische verwerkingschips van Nvidia (NVDA). Aandelenanalist William Kerwin van Morningstar denkt echter dat ondanks deze indrukwekkende groei, beleggers het winstpotentieel lijken te overschatten: “Naar mijn mening is het meer een hype…

