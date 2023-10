Koers Allfunds om te janken

Beleggers hebben weinig geloof in het aandeel Allfunds. Je zult het aandeel maar hebben gekocht bij de beursgang. Verlies: 64%. Dat is om te janken; dat begrijpt zelfs nog een kind.

Allfunds Group Plc (ALLFG) eindigde gisteren iets lager op 5.01 euro, wat neerkomt op een daling van 1.0%.

Investtech: “Het aandeel is hiermee voor de zesde dag op een rij gedaald. De afgelopen week is het aandeel 8.8% gedaald. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 5.50 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Fondsdistributiebedrijf Allfunds rapporteerde een grotere uitstroom in het derde kwartaal. Het in Nederland genoteerde concern boekte op zijn platform een netto-uitstroom van 5,9 miljard euro (6,24 miljard dollar) van bestaande en nieuwe klanten, tegenover 4,3 miljard in dezelfde periode vorig jaar. De fondssupermarkt, waarvan het platform…