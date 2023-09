Koen Verweij heeft een nieuwe vriendin (de vervanger van Jutta Leerdam)

Oud-topschaatser Koen Verweij is weer gelukkig in de liefde.

Nadat het uitging met onze vriendin Jutta Leerdam is hij weer dolgelukkig in de liefde, gelukkig maar.

Nadat meerdere mensen zeiden dat Koen een relatie had met Lisa Helversteijn, later bevestigde hij dat zelf, Koen heeft dus weer een nieuwe vlam.

Lisa Helversteijn is de nieuwe vriendin van Koen Verweij

Lisa Helversteijn is de nieuwe vlam van oud-schaatser Koen Verweij. Hij maakte het zelf bekend, nadat er veel geruchten gingen.

Koen heeft een nieuwe woning

Nadat Koen en Jutta uit elkaar gingen, kocht Jutta Koen uit.

Zijn ex-vriendin mocht in de riante villa in Heerenveen blijven wonen. Oud-topschaatser Koen verkocht ook zijn luxe appartement in Heerenveen.

Welk huis hij hierna kocht, is niet helemaal duidelijk.

Zijn ex-vriendin Jutta Leerdam is ook weer gelukkig in de liefde

