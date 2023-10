Koen Pieter komt met documentaire over zijn drugs- en s*ksverslaving (trailer)

Ongeveer iedere BN’er die uit de spotlights dreigt te verdwijnen, of waarbij deze al jaren gedoofd is, probeert nu zijn persoonlijke tragedie uit te melken in de vorm van een documentaire. Zo kwam André Hazes al met een soap over zijn verslaving en Bilal Wahib met een treurige docu over zijn mislukte geslachtsdeelgrap. Nu is het de beurt aan Koen Pieter om zijn mentale issues in te zetten als verdienmodel.

Anders dan de BN’er-middenmoot, is Koen op zijn minst zelfbewust. Koen Aandachtsjunk: zo gaat zijn eigen serie op Prime Video heten.

Tweede keer afkicken

Koen Pieter van Dijk (30), eigenlijk beter bekend als Koen Kardashian, is binnenkort de ster in een driedelige documentaireserie op streamingsdienst Prime Video. In deze bloedstollende reeks krijg je te zien hoe de influencer voor de tweede keer probeert af te kicken van zijn drugsverslaving. De eerste aflevering verschijnt op zondag 8 oktober, waarna er wekelijks een nieuwe volgt. Om je…