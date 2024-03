KNVB vindt beoogde nieuwe bondsvoorzitter bij Amsterdamse politie – Voetbal International

Frank Paauw (65) wordt normaal gesproken de nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB. Op donderdag 28 maart wordt er gestemd over de kandidatuur van Paauw. Dat lijkt een formaliteit te worden: de KNVB maakt in de mededeling geen melding van eventuele tegenkandidaten.

Paauw, sinds 2019 werkzaam als korpschef van de Amsterdamse politie, gaat in Zeist Just Spee opvolgen. Spee legt zijn taken bij de bond neer om gezondheidsredenen, het is de bedoeling dat Paauw hem per 1 juni 2024 opvolgt. Tot die tijd wordt het takenpakket van Spee waargenomen door Marianne van Leeuwen (directeur betaald voetbal) en Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal).