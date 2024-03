KNVB directeur Topvoetbal Nigel de Jong zet zijn dubbele bovenhuis met lift in Amsterdam te huur. Zie foto’s

Je moet er wel diep voor in de buidel tasten..

Nigel de Jong, die o.a. voetbalde in het Nederlands Elftal, maar ook bij o.a. Ajax, Manchester City en AC Milan en sinds januari 2023 bij de KNVB directeur Topvoetbal is, heeft zijn dubbele bovenhuis in Amsterdam te huur gezet.

HUUR

De vraaghuur bedraagt 7000 euro per maand en de huurder dient ook nog een eenmalige waarborgsom op tafel te leggen van 14.000 euro. Maar dan heb je ook wat. Het optrekje heeft een woonoppervlakte van 173 vierkante meter.

INDELING

Verder heb je de beschikking over totaal vijf kamers, waaronder vier slaap- en twee badkamers, verdeelt over twee woonlagen. De keuken, met kookeiland, is zeer luxe en voorzien van alle denkbare inbouwapparatuur.

LIFT

De woning heeft vrij hoge raampartijen, waardoor je veel uitzicht hebt. Deze heb je ook op het riante dakterras. Bijzonder is zeker dat het pand over een lift beschikt die de verdiepingen met elkaar verbindt.

Voor het…