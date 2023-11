Knappe zangeres Hannah Mae (24) verovert langzaam Nederland én omstreken

Zangeres Hanna Mae weet aardig aan de weg te timmeren in de muziek. Toch moet iedereen kennis maken met deze dame.

Hannah Mae is een nieuw talent van Nederlandse bodem

De zangeres is bij het Nederlandse publiek nog niet ontzettend bekend. Ze heeft nog niet het sterrendom dat Emma Heesters of Maan bijvoorbeeld hebben. Maar ze is wel ontzettend hard op weg naar de top. Zo had Hannah Mae eerder dit jaar een enorme hit met ‘Wat Wil Je Van Mij’, dat ze samen met de Belgische artiest Metejoor maakte. Hannah Mae vliegt in Nederland aardig onder de radar. Tijd om daar een beetje verandering in te brengen.

Metejoor en Hannah Mae maken een bescheiden hitje

De blonde zangeres is over de grens misschien wel populairder dan ze hier is. Dat merk je wel aan de samenwerkingen die ze heeft gedaan. Zo heeft ze samen met de artiest Metejoor, uit België, een nummer gemaakt dat daar als een speer gaat. Metejoor heeftvaker samengewerkt met Nederlandse zangeressen en kent de muzikale smaak van de…