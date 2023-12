Knappe blondine Maddy Janssen kreeg PSV’er Noa Lang zomaar aan het huilen

Hoe kreeg PSV-presentatrice Maddy Janssen het voor elkaar om de vaak ondoordringbare voetballer Noa Lang zomaar aan het huilen te krijgen?

Presentatrice van PSV Spelershome maakt Noa Lang aan het huilen

Het werd even lastig voor Noa Lang tijdens een interview dat hij had met Maddy Lang, van PSV Spelershome. De voetballer had het even moeilijk toen Maddy over zijn moeder begon. Hij wist zijn emoties niet onder controle te houden. Als jeugdspeler van Feyenoord en Ajax had Noa het best wel lastig en dealde hij met nare gevoelens. Maar toen Maddy de moeder van Noa Lang erbij haalde, werd het de vleugelspeler een beetje te veel. Kijk maar mee!

Maddy Janssen weet een gevoelige snaar te raken

De blonde presentatrice sprak voor ze het interview had met Noa Lang, met zijn moeder Manon. En daar kamen best wel wat emotionele dingen naar voren: “Ze vertelde dat ze heel trots op je is, dat je je zo staande hebt gehouden. Omdat…