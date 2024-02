Knappe atletes Femke Bol en Lieke Klaver delen innige foto na geslaagd tripje

Femke Bol en Lieke Klaver hebben een nieuwe foto samen gemaakt en hun fans vinden dat natuurlijk enorm genieten.

De dames waren aanwezig bij een indoor atletiektoernooi. Daar hebben ze hun uiterste best gedaan om mooie resultaten te behalen. na de wedstrijden was er tijd voor lollige momentjes achter de schermen. En dat hoef je de mooie atletes natuurlijk geen twee keer te zeggen. Tussen de momenten door maakten Femke Bol en Lieke Klaver een gekke foto samen. En die sloeg gigantisch aan bij hun fans. Normaal zijn beide dames namelijk best serieus, al weten ze natuurlijk wel hoe ze mooi moeten lachen. Maar om ze nu zo ontspannen te zien is voor veel mensen een nieuwe ervaring. En dat is natuurlijk ontzettend leuk om te zien op die manier. Femke Bol en Lieke Klaver weten de gemoederen weer flink bezig te houden.

Femke Bol en Lieke Klaver laten zich van onder fotograferen

Het is even de vraag of dat hun beste kant is, maar Lieke en Femke maakt het allemaal niet zo uit. Ze wilde…