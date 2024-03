Kluivert verkiest broodje frikandel en kaassoufflé boven fish & chips – Voetbal International

Justin Kluivert mag pas 24 jaar zijn, de aanvaller heeft al een schat aan ervaring opgedaan. Dat weten ze bij Viaplay ook, daarom hebben ze de aanvaller geïnterviewd met wat vragen over zijn ervaringen tot dusver.

Kluivert vertrok in 2018 bij Ajax en speelde daarna bij AS Roma, RB Leipzig, OGC Nice, Valencia en inmiddels Bournemouth – hij is de enige speler ooit die in de vijf topcompetities en de Eredivisie scoorde. Hij speelde zodoende ook al samen met een paar behoorlijk goede voetballers. Wie de beste was? Kluivert hoeft er amper over na te denken.

‘Frenkie de Jong. Zijn kwaliteit is ongelofelijk, met of zonder bal. Hij heeft alles. Bij Ajax speelden we op training soms één tegen één. Ik kan best goed een mannetje passeren, maar…

