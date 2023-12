‘Klote voor Wijndal’ – Voetbal International

Mark van Bommel had woensdag een gouden hand van wisselen bij Royal Antwerp. De club boog een 0-2 achterstand om in een 5-2 bekeroverwinning. ‘Het is klote voor Wijndal dat hij eraf moet.’

Halverwege keek Antwerp nog tegen een 1-2 achterstand aan nadat oud-SC Heerenveen-aanvaller Chidera Ejuke kort voor rust de aansluitingstreffer had gemaakt. Net daarvoor had Van Bommel drie wissels toegepast. ‘Ik zat met die jongens op de bank te praten: wat moeten we doen? Moeten we wachten tot aan de rust? Want we hadden geen grip op de wedstrijd. We hebben toen drie wissels doorgevoerd. Dat is gewoon klote voor Owen Wijndal, Kobe Corbanie en Alhassan Yusuf, dat ze eraf moeten.’