Klopp bespreekt vormdip Gakpo en is Jota maandenlang kwijt – Voetbal International

Liverpool-manager Jürgen Klopp denkt dat het zijn fout is dat Cody Gakpo niet zo’n goed seizoen draait. Hij kwam vorig jaar halverwege het seizoen binnen bij Liverpool, maar leverde meteen en eindigde uiteindelijk in de dubbele cijfers als het gaat om doelpunten en assists. Dit seizoen begint de vorm weer langzaam te komen.

Luton Town is doordeweeks de tegenstander van Liverpool en dus schoof Klopp aan voor een persmoment. Daarin ging het ook over Gakpo. ‘Zijn data zijn honderd procent goed, of zelfs beter. Maar hij had moeite op het middenveld en dat was mijn fout’, doelde Klopp op het geschuif met de Oranje-international.