Klimaatdemonstranten misbruiken aanslag in Rotterdam om snelweg te blokkeren: ‘Hét moment!’

Terwijl er in Rotterdam een enorme politiemacht moet worden ingezet vanwege een moordaanslag, roepen de klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion op om de A12 te blokkeren omdat er momenteel minder politie kan worden ingezet.

‘Dit is hét moment’

In een tweet die de klimaatrebellen beginnen met de term ‘breaking’ roepen de fulltime protesteerders op om massaal naar de snelweg in Den Haag te komen, om de daar al aanwezige demonstranten te helpen: “Kom nu naar de A12 en neem mee wat je nodig hebt om te blijven of anderen te helpen die willen blijven: tenten en eten. Dit is hét moment om door te pakken. Volg ons voor updates.”

Genieten

Op social media wordt verbolgen gereageerd op de actie van Extinction Rebellion, die de chaos in Rotterdam gebruikt om ‘boe’ te roepen tegen fossiele brandstoffen. “Dus jullie maken misbruik van de situatie in Rotterdam..politie, dsi met spoed daarheen. En jullie genieten ervan. Vies, ontzettend vieze narcisten zijn…