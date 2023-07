Top 15 Kleinste Beroemdheden (ze zijn kleiner dan je denkt)

Beroemdheden zijn mooi en getalenteerd – maar is lengte de sleutel tot hun succes?

Hoewel klein zijn voor- en nadelen heeft, blijkt dat klein zijn niet zo’n groot probleem is in Hollywood. Enkele van de grootste namen in de biz lieten hun lengte hun carrière niet beïnvloeden, en dat zou jij ook niet moeten doen.

Bereid je voor op een zelfvertrouwenboost als we je laten zien hoe deze kleine beroemdheden zichzelf naar het sterrendom hebben gelanceerd!

Hoe is het om de kleinste beroemdheid ooit te zijn? We hebben gezien wat je favoriete sterren te zeggen hadden over klein zijn en het blijkt dat zelfliefde het best bewaarde schoonheidsgeheim is! Het is tijd om je te laten inspireren door deze 15 kleine celebs.

1. Danny Devito

Leeftijd: 76

Lengte: 147,32 cm

Komiek Danny DeVito staat bovenaan de lijst! Bij hem werd de ziekte van Fairbank vastgesteld, die zijn botstructuur aantastte naarmate hij ouder werd, maar het hielp hem om uit zijn schulp te komen.

Hij vertelde The Guardian: “Het kwam allemaal goed voor me. We hebben allemaal van die kleine dingen, onze onzekerheden over onszelf. Mijn lengte en mijn gedrag. Ik ben een beetje ruw rond de randen. Ik was daar altijd een beetje verlegen over. Je mag dus best onzeker zijn – zolang je maar geen klootzak bent.”

2. Lil Kim

Leeftijd: 47

Lengte: 149,86 cm

Hip Hop shorty Lil Kim doet haar artiestennaam eer aan! Haar krachtige zang is indrukwekkend en haar omvang wordt duidelijk naast rapper en oude vriend Puff Daddy.

3. Reese Witherspoon

Leeftijd: 45

Lengte: 157,48 cm

Een van de kortste actrices zijn is niet makkelijk, dus de Legally Blonde ster moest wat regels breken voor bepaalde rollen!

Ze vertelde Country Living: “Toen ik hier voor het eerst kwam, was het enige wat ik hoorde: ‘Nee, niet goed – niet lang genoeg, niet mooi genoeg, niet slim genoeg’. Maar ik gaf niet echt om hun meningen. Ik ben koppig.”

4. Ariana Grande

Leeftijd: 28

Lengte: 157,48 cm

Pop superster en US The Voice presentatrice Ariana Grande werd al op jonge leeftijd beroemd, maar in tegenstelling tot voormalig Disney kindsterretje Zendaya, kreeg ze geen groeispurt. Aan de andere kant heeft ze het helemaal zelf in de hand en heeft ze zelfs over haar lengte getweet dat ze “#funsized” is.

5. Zoë Kravitz

Leeftijd: 32

Lengte: 157,48 cm

Zoë, die naar verluidt aan het daten is met Channing Tatum, is de prachtige dochter van Lisa Bonet en Lenny Kravitz. Ze is ook het kortste model ooit, maar ze bekende aan Elle dat ze zich niet altijd mooi voelde.

“Ik ging door een heel lastige fase. Ik was kort en bruin, omringd door lange meisjes met borsten en blond haar. Ik had schoonheid niet als steun en daar ben ik dankbaar voor, want ik moest mijn persoonlijkheid ontwikkelen.”

6. Anna Kendrick

Leeftijd: 36

Lengte: 157,48 cm

Anna Kendrick is pitch-perfect en dat weet ze! Ze vertelde Esquire hoe ze van haar kleine gestalte heeft leren houden: “Toen ik jonger was, was ik angstig over mijn lengte, maar nu vind ik het geweldig. Waarom zou je niet een klein compact wezen willen zijn?”

7. Nicki Minaj

Leeftijd: 38

Lengte: 157,48 cm

Ze is misschien niet zo groot als een anaconda, maar Nicki Minaj is een petite schoonheid met een booty! De levende Barbiepop is kleiner dan de meeste vrouwelijke rappers, maar ze is groot en heeft de leiding aan de top van de Hip Hop hitlijsten.

9. Vanessa Hudgens

Leeftijd: 32

Lengte: 160,02 cm

Er is meer aan Vanessa dan je op het eerste gezicht zou zeggen! In een interview met Women’s Health vertelde de High School Musical-ster hoe ze haar kleine figuur heeft leren omarmen.

“Omdat ik heel klein ben, voelde ik me minder vanwege mijn omvang. Maar toen begon ik te beseffen dat je ruimte kunt innemen zonder lengte – met je prestaties, standpunten en meningen.”

10. Natalie Portman

Leeftijd: 40

Lengte: 160,02 cm

Natalie gelooft dat haar korte lengte haar heeft geholpen om gecast te worden voor Thor! Ze vertelde US Weekly: “Ik werd vooral in de rol gecast omdat ik iedereen enorm kan laten lijken als ze naast me staan. Ik ben buitengewoon klein.”

11. Kevin Hart

Leeftijd: 42

Lengte: 162,56 cm

Mensen hebben altijd de draak gestoken met Kevin Hart’s korte gestalte, maar hij deelde op Oprah Prime dat hij geleerd heeft om om zichzelf te lachen. “Ik ben meer dan zelfverzekerd. Ik heb vertrouwen in wie ik ben. Ik heb vertrouwen in de persoon die ik ben – ik denk dat ik sexy ben!”

12. Miley Cyrus

Leeftijd: 28

Lengte: 162,56 cm

Miley bedankte ooit haar inmiddels ex-man Liam Hemsworth in een Instagram post voor het laten werken van hun lengteverschil.

“Bedankt dat je altijd voorover buigt om me te knuffelen…ik beloof dat ik je altijd in het midden zal ontmoeten op mijn tippiest toes! Ik hou van je Valentine!”

13. Bruno Mars

Leeftijd: 35

Lengte: 162,56 cm

Zelfs toen lange supermodellen langs hem heen paradeerden, stal Bruno de spotlight tijdens de Victoria’s Secret modeshow. Wat hij miste in lengte, maakte hij goed met finesse en zijn enorm vermakelijke optredens!

14. Tom Cruise

Leeftijd: 59

Lengte: 170,18 cm

Volgens Cinema Blend heeft de Jack Reacher tv-serie de Mission Impossible actiester afgewezen omdat hij te klein was! Hoe dan ook, Tom Cruise blijft een van de meest succesvolle en legendarische acteurs ooit.

15. Robert Downey Jr

Leeftijd: 56

Lengte: 172,72 cm

Robert Downey Jr mag dan niet te stoppen zijn als Ironman, maar hij droeg plateauschoenen tijdens het filmen van Avengers vanwege zijn langere co-stars! Hij is ook gespot met stomper boots om zichzelf een boost te geven tijdens evenementen op de rode loper.

Conclusie

Lange mensen lijken alles te hebben, maar doe jezelf niet tekort – droom groots en wees trots op wie je bent. Als deze beroemde kleine mensen naar de sterren kunnen reiken, dan kun jij dat ook!