Kleine Sennheiser Ambeo Mini soundbar imponeert bij eerste indruk

De Sennheiser Ambeo Mini brengt ruimtelijk geluid uit een enkele soundbar naar een aanzienlijk toegankelijker prijspunt.

Met de Ambeo-techniek kan Sennheiser overtuigend surround-geluid produceren zonder extra luidsprekers. De twee bestaande Ambeo soundbars krijgen nu een nog wat kleiner, toegankelijker familielid erbij: de Ambeo Mini.

Onlangs publiceerden we een review over de Ambeo Plus, de wat bescheidener variant van Sennheisers oorspronkelijke (tot Max herdoopte) Ambeo soundbar. Die wist te overtuigen, zelfs zonder optionele subwoofer. Nu komt de Duitse fabrikant met een nog wat compactere, en aanzienlijk toegankelijker geprijsde versie, de Sennheiser Ambeo Mini.

Sennheiser Ambeo Mini: discreet 7.1.4-kanaals geluid 

De Ambeo Mini gebruikt dezelfde Ambeo-techniek van de eerdere soundbar-modellen van Sennheiser. Deze techniek kan op basis van een ruimtelijk surround signaal (zoals Dolby Atmos) virtuele speakers ‘plaatsen’ in een ruimte. Dat…