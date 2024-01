Klantenservice op orde: de voordelen en trends

Als klanten een dienst of goederen afneemt bij jouw onderneming, zijn er een aantal aspecten die de consument als ‘belangrijk’ ziet. Dit zijn dingen als persoonlijke aandacht, afspraken nakomen, maar bijvoorbeeld ook een goede klantenservice.

Wat klantenservice betekent? Eigenlijk zegt het woord klantenservice het al: de service aan klanten die producten of diensten gebruiken en/of kopen. Deze service kan op verschillende manieren worden verleend. Zo kunnen klanten jou berichten sturen via de e-mail, Facebook, LinkedIn, SMS, Instagram, Whatsapp en ga zo maar door.

In dit artikel lees je waarom het voor jouw onderneming belangrijk is dat je klantenservice goed op orde is.

Wat is het belang van een goede klantenservice?

Om je klanten tevreden te houden, is het belangrijk om goed te kijken naar de belangen van je klant. De klantenservice zorgt ervoor vragen en eventuele onzekerheden te beantwoorden en weg te nemen. Soms wordt er voor de klantenservice een bemande…