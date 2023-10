Kladblok openen op 4 manieren

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Kladblok werd al in 1985 meegeleverd met Windows 1.0. En ook vandaag is de simpele tekstverwerker nog populair. Er zijn minstens 11 (!) manieren waarop je de app kan starten in Windows. En dit zijn er 4 van. Omdat iedereen Windows anders gebruikt, open je je favoriete toepassingen op de manier die voor jou het handigst werkt. Er bestaat nu eenmaal geen ‘juiste’ manier. Zolang jij het maar handig vindt. De applijst doorbladeren of ernaar zoeken in de taakbalk is vrij standaard. Kende je deze alternatieve methodes al? Ze werken voor de meeste apps.

OPTIE 1 / Kladblok Uitvoeren

Het dialoogvenster Uitvoeren laat je in Windows allerlei apps openen. Om Notepad op de starten, roep je Uitvoeren op met de combinatie Windows-toets + R (voor Run, de Engelse benaming). Het dialoogvenster verschijnt linksonder in…