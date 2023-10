Klaar om de sprong naar een duurzaam leven te maken?

Duurzamer leven: we zijn er maar druk mee bezig. Toch blijkt dat verduurzaming voor veel mensen nog altijd lastig is. Dit heeft vooral te maken met een combinatie van te hoge prijzen en een te lage beschikbaarheid van producten en diensten.

Onderzoek naar duurzaamheid

Uit een consumentenonderzoek van Milieucentraal blijkt dat de meeste Nederlanders ervoor open staan om duurzaam te leven. Toch is dit in het gedrag van consumenten nog niet even goed terug te zien. Zo blijkt dat slechts een kwart van de duurzame wensen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Recyclen en afval scheiden, dat doen we allemaal redelijk goed. Echter, hiermee gaan we niks winnen. Er valt nog veel te behalen op het gebied van verduurzaming waar we allemaal aan bij kunnen dragen.

Wat kunnen we beter doen?

Nederlanders staan ervoor open om veranderingen door te voeren die een groter impact hebben op het milieu, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek. Beter zou zijn, wanneer mensen ook daadwerkelijk…